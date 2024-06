Sabaudia, al via l’Educamp CONI con le Fiamme Gialle

In questi giorni presso gli Impianti Sportivi del III Nucleo Atleti di Sabaudia ha preso il via l’Educamp CONI, un percorso educativo sportivo multidisciplinare organizzato con l’obiettivo di arricchire il bagaglio motorio dei partecipanti e di introdurli a diverse discipline sportive.

Il CONI Lazio ha scelto per la prima volta le Fiamme Gialle per realizzare questo progetto che coinvolgerà circa 500 ragazzi e ragazze, dai 5 ai 14 anni, per tutta l’estate. Le attività sportive proposte sono molteplici e includono scherma, atletica leggera, calcio, pallacanestro, pallavolo, judo, canoa e canottaggio.

Durante i giorni feriali, dalle 8:30 alle 17:00, sulle rive del lago di Paola, all’interno della struttura gialloverde, i partecipanti non solo si cimenteranno nelle varie discipline sportive, ma avranno anche l’opportunità di scoprire da vicino il mondo delle Fiamme Gialle, immersi nella natura e nelle attività all’aperto.