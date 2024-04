Arrestato un cittadino residente a Sabaudia, per il reato di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e guida in stato di ebrezza alcolica.

L’uomo è stato coinvolto in un incidente stradale autonomo lungo la strada statale 148 Pontina a bordo della propria autovettura e, dopo aver rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici, ha opposto resistenza e minacciato di morte i militari intervenuti, senza provocare lesioni.

Per lo stato di alterazione psicofisica in cui versava, presumibilmente dovuto all’abuso di sostanze alcoliche, è stato trasportato presso il nosocomio di Latina, ove è rimasto in attesa di essere tradotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.