Sabaudia, approvato il nuovo regolamento per l’asilo nido

Il Consiglio Comunale di Sabaudia ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento per i servizi di asilo nido, con l’obiettivo l’educazione, un’offerta che deve essere qualificata e diversificata tenendo in considerazione la situazione economica della famiglia, la centralità del progetto educativo, la riduzione degli svantaggi culturali e il sostegno alla primaria funzione educativa della famiglia.

Le rette

“La novità per i cittadini di Sabaudia – spiega l’assessore Pia Schintu – è quella di una sostanziale riduzione delle rette pagate dalle famiglie fino allo scorso anno scolastico. I parametri delle rette passano, a titolo di esempio, da un contributo a carico delle famiglie di 141 euro e 50 per la fascia ISEE da zero a 6.531euro, ad un contributo di zero per la fascia ISEE da zero a cinquemila euro e da un contributo di 171 euro per la fascia da 6.531 a 8.901 euro ad un contributo di 50 euro, per la fascia da 5mila a 10 mila euro e così via discorrendo”.

“Sono inoltre stati recepiti alcuni emendamenti proposti dai Consiglieri di minoranza – conclude l’assessore Schintu – che hanno riguardato un ulteriore abbassamento percentuale delle tariffe relative al numero dei figli iscritti al servizio. Non solo. Anche la possibilità per i migranti di presentare la documentazione secondo i tempi di rilascio delle autorità competenti, la garanzia di usufruire del servizio, nei limiti dei posti disponibili, per i lavoratori soggetti a trasferimento, la vigilanza del rispetto dei contratti per la categoria di questi lavoratori”.