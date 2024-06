Sabaudia, arriva Maurizio Battisti insieme all’Orchestraccia

Maurizio Battista il 13 agosto all’Arena del Mare di Sabaudia insieme all’Orchestraccia. L’organizzazione della rassegna è curata da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci in collaborazione con Davide Dose per Do7 Factory, con il patrocinio del Comune di Sabaudia. La produzione dello spettacolo di Maurizio Battista è di Fabio Censi.

Maurizio Battista sale sul palco insieme all’Orchestraccia, che con la sua musica originale e creativa, darà vita alla colonna sonora della serata all’insegna della comicità. Attraverso la sua vivace e dissacrante ironia, Maurizio Battista ripercorre la propria vita: dal bar di famiglia al palcoscenico, raccontando curiosità e aneddoti, alternati a momenti di riflessione dal forte impatto emotivo. Stralci esistenziali pronti a trasformarsi in suggestioni comiche. Spunti minimi che si fanno filosofia di vita, come può essere la curiosa insegna di un negozio, o un piatto della cucina rivisitato in nome di un’assurda attualizzazione, o la reazione scomposta del guidatore isterico al traffico nell’ora di punta. Non mancheranno – come di consueto – momenti di riflessione. A modo suo.

Maurizio Battista Battista è un artista a tutto tondo: comico, attore, conduttore televisivo e regista teatrale, ha un eccezionale talento nel coinvolgere il pubblico con il suo irresistibile humour, trasformando ogni episodio esistenziale in un susseguirsi di risate.