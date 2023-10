Sabaudia, arriva uno sportello dedicato alla tutela degli animali

Verrà attivato uno sportello dedicato alla tutela degli animali, dove i cittadini e le associazioni potranno collaborare e ricevere risposte per affrontare le questioni legate agli animali, in conformità con il regolamento approvato. Inoltre, verrà istituita la figura di un garante, disponibile sia per l’Ente che per chiunque voglia sollevare questioni o valutazioni relative alla detenzione degli animali.

Il regolamento favorirà una convivenza armoniosa tra i residenti ed i loro animali domestici, in un ambiente più consono e responsabile per tutti. Include un approccio rinnovato verso le colonie feline, aree per lo sgambamento dei cani, una campagna di sterilizzazione in collaborazione con l’ASL e la promozione della microchippatura degli animali.

Saranno organizzati incontri programmi di sensibilizzazione nelle scuole per educare i giovani alla convivenza rispettosa con gli animali. Questo approccio mira anche a coinvolgere le famiglie attraverso i loro figli, affinchè il messaggio del benessere degli animali possa diffondersi a tutti i livelli della comunità.

Il Sindaco Alberto Mosca e l’Assessore alla Sanità Anna Maria Maracchioni, esprimono la loro gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito con le loro competenze alla stesura di questo documento, tra cui l’Area Sanità Pubblica Veterinaria dell’AUSL di Latina, il parco nazionale del Circeo, gli uffici comunali, i membri della commissione Consiliare Permanente per la Sanità, le associazioni del territorio unitamente ai consulenti veterinari.

“Questo documento mira a chiarire le regole che la nostra comunità dovrà osservare nei confronti dei nostri animali, garantendo il pieno rispetto per il benessere degli animali anche a tutela della loro salute” afferma l’Assessore.