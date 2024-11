Sabaudia, Smart in fiamme nella notte: incendio coinvolge tre veicoli

Paura nella notte a Sabaudia, dove un incendio ha distrutto un’autovettura e ne ha danneggiate altre due. Le fiamme si sono sviluppate in via pubblica, coinvolgendo inizialmente una Smart, che è stata completamente avvolta dal fuoco, per poi propagarsi ad altri due veicoli parcheggiati nelle vicinanze, causando danni parziali.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Latina, che hanno domato l’incendio, e i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina e della Stazione di Sabaudia, che hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’episodio e individuare eventuali responsabilità.

Gli investigatori stanno valutando ogni ipotesi, dal guasto tecnico all’eventuale natura dolosa dell’incendio.