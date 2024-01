Sabaudia, Azione lascia la maggioranza. Ma il bilancio passa

“A partire da oggi, il gruppo Azione Sabaudia confluirà in Minoranza. Riteniamo che questa Maggioranza non ci appartenga più.”. Così il Consigliere Simone Brina ieri notte, poco prima delle 3, dopo quasi 18 ore di Consiglio Comunale, ha letto e messo agli atti un documento nel quale ha spiegato, secondo la sua visione, la decisione di sedersi sui banchi dell’opposizione, nonostante avesse avuto in più occasioni aperture dal Sindaco e dall’intera Maggioranza.

“Ringrazio il consigliere Brina. Da molti mesi, infatti, il Consigliere di Azione aveva palesato in più occasioni, se non in tutte, di non essere più dei nostri. Era stato delegato all’Agricoltura, poi non avendo lavorato come avrebbe dovuto, ho ritirato la delega. Una decisione sofferta, ma che alla fine mi ha fatto agire perché sono sempre più convinto che per far sì che la città cambi, che migliorino l’economia e le condizioni generali di Sabaudia, abbiamo bisogno di Amministratori che si impegnino e lavorino sodo. Noi ce la stiamo mettendo tutta e i risultati iniziano a vedersi. Quindi, grazie ancora a Simone Brina per il periodo trascorso con noi in maggioranza”.

Questo il commento del Sindaco Alberto Mosca dopo la comunicazione ufficiale del consigliere Simone Brina.

La granitica Maggioranza dopo un’Assise fiume che ha sfiorata le 18 ore, ha approvato all’unanimità il Bilancio preventivo del 2024. Bilancio nel quale sono stati messi nero su bianco capitoli di spesa significati per cambiare in meglio la Città. Dall’acquisto e riqualificazione dell’ex cinema Augustus, alla realizzazione di 400 nuovi loculi cimiteriali e al rifacimento dell’illuminazione pubblica tramite Project Financing. Non solo. Tra gli obiettivi per il 2024 l’Amministrazione Mosca, non trascurerà la riqualificazione dell’area ex Brigantino e di Piazza Roma. In programma anche la lotta all’erosione costiera, il welfare, la cultura, compresi i festeggiamenti per l’anniversario di Sabaudia, il Personale, l’Agricoltura, la cura del verde, la Sanità, le Pari Opportunità, le Attività produttive, lo Sport, le Politiche giovanili, lo Sportello Europa e i Gemellaggi. Non mancherà neppure la realizzazione dell’area sgambamento cani.

Questi elencati sono solo alcuni dei punti inseriti nel bilancio di previsione del 2024, ma saranno tanti gli interventi che l’Amministrazione si è prefissata per Sabaudia.