Sabaudia, bando per il servizio di salvataggio sulle spiagge libere

L’Amministrazione Comunale ha avviato la gara per l’affidamento del servizio di assistenza e salvataggio sulle spiagge libere per il biennio 2025-2026, con possibilità di rinnovo per il 2027. L’appalto, del valore di 230.567 euro (319.879 euro in caso di proroga), garantirà la sicurezza della balneazione dal 7 giugno al 7 settembre.

Il bando prevede nove postazioni con personale qualificato e attrezzature adeguate, inclusa l’accessibilità per persone con disabilità. L’affidamento seguirà il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e gli eventuali risparmi saranno reinvestiti per potenziare il servizio.

Il Comune punta a migliorare sicurezza e fruibilità delle spiagge libere, coniugando efficienza ed economicità per un’offerta turistica più qualificata e sostenibile.