Sabaudia, basta un sì per salvare un vita

L’Amministrazione di Sabaudia ha aderito all’iniziativa Aido, tramite l’assessore Annamaria Maracchioni, su iniziativa del presidente del gruppo comunale Luigi dell’Amura, Paolo Brun e della Asl di Latina, ha posizionato un totem informativo proprio davanti agli uffici dell’anagrafe.

Con un sì e compilando e firmando il modulo post morte del comune, o in alternativa recandosi agli sportelli della Asl, oppure iscrivendosi online all’Aido si potranno salvare le vite di chi è meno fortunato.

L’assessore Annamaria Maracchioni ha dichiarato che: “Come Amministrazione abbiamo sentito il dovere di aderire all’iniziativa Aido e di posizionare davanti all’anagrafe un totem informativo. Esprimere un favorevole consenso alla donazione dopo la morte, credo aiuti a vivere meglio. Sono convinta che la solidarietà e l’altruismo siano la ricetta migliore per una vita serena. L’adesione all’Aido non ha limite di età. La donazione dopo la morte – ha concluso l’Assessore alla Sanità – è il vero gesto d’amore, non solo verso il prossimo, ma soprattutto verso la vita stessa”.