Sabaudia, cala il sipario sulla tre giorni di festa a Mezzomonte

Cala il sipario sulla tre giorni di festa a Sabaudia in località Mezzomonte. Evento organizzato come ogni anno dal comitato locale “Uniti si può”, guidato con passione dal presidente Dionisio Magnati. Un appuntamento che ormai è diventato parte integrante del calendario estivo del territorio, capace di coinvolgere le Comunità di Sabaudia e San Felice Circeo in un clima di condivisione, fede e allegria.

Sono stati tre giorni vissuti intensamente tra momenti religiosi, convivialità e intrattenimento. La solenne messa e la processione in onore di Sant’Antonio hanno richiamato fedeli da tutta la zona, mentre le serate si sono accese con musica dal vivo, balli popolari e gli immancabili stand gastronomici che hanno celebrato i sapori locali.