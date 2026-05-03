Sabaudia, caos trasporti in piena estate? Il PD incalza la giunta

Un cambio di gestione del trasporto pubblico locale proprio nel cuore della stagione turistica. È questo il tema al centro della nuova offensiva politica dei consiglieri comunali del partito democratico, Giancarlo Massimi e Simone Brina, insieme al segretario Luca Mignacca, preoccupati per le possibili ripercussioni sulla mobilità cittadina e sul futuro dei lavoratori.

“Secondo quanto comunicato dai dem, Astral ha assegnato il “Lotto 11″ del trasporto su gomma (un appalto da 59,6 milioni di euro per 9 anni) a un consorzio guidato dalla società AIR Campania, insieme a TPER e SAP. Il subentro del nuovo gestore è fissato per il prossimo 31 luglio.”

Il tempismo dell’operazione è il principale punto di frizione. Il passaggio di consegne avverrà infatti nel momento di massimo afflusso turistico, quando il servizio navetta per il lungomare risulta vitale per la città.

“In un momento in cui il numero dei mezzi dovrebbe essere potenziato, si rischia un disservizio che penalizzerebbe cittadini e turisti,” dichiarano gli esponenti del PD.

Oltre al rischio per l’efficienza del servizio, il PD solleva dubbi su due fronti caldi:

• Continuità occupazionale: Il cambio di gestore escluderebbe una ditta locale; si chiedono dunque garanzie per la tutela della manodopera attualmente impiegata.

• Pianificazione comunale: I consiglieri hanno presentato un’interrogazione al Sindaco per verificare se siano state attivate misure d’emergenza per evitare il blocco dei mezzi a fine luglio.

L’interrogazione mira a ottenere risposte rapide in quello che il PD definisce un “clima di incertezza” che sta segnando l’avvio della stagione. La speranza dell’opposizione è che l’amministrazione comunale possa rassicurare tempestivamente la cittadinanza sulla regolarità dei collegamenti estivi.