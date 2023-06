Sabaudia, centri estivi: l’intervento dell’assessore Schintu

I consiglieri Iorio e Mellano riguardo i Centri Estivi del 2022. I contributi mirano al recupero dei problemi che sono stati evidenziati durante la Pandemia, i quali andranno a supportare le attività.

A seguito dell’interrogazione l’assessore Pia Schintu fornisce rassicurazioni e chiarimenti in merito all’articolo pubblicato nei giorni scorsi su un noto quotidiano locale.

Di seguito l’Assessore Pia Schintu dichiara che: “Desidero rassicurare i cittadini di Sabaudia, con l’intento di fugare ogni dubbio e fornire informazioni chiare e dettagliate – che i contributi per i Centri Estivi 2022 sono stati impiegati per le finalità previste, attraverso una regolare gara pubblica. L’obiettivo principale è stato garantire un’opportunità di crescita e sviluppo per i minori più bisognosi, su richiesta delle rispettive famiglie, consentendo loro di partecipare a percorsi educativi, appositamente progettati.

Il provvedimento amministrativo riguardante l’utilizzo di tali fondi è stato pubblicato e non il contrario come ipotizzato da Iorio e Mellano e riportato nell’articolo di giornale. Non solo. Come previsto, abbiamo anche inviato il monitoraggio puntuale al Ministero delle Pari opportunità e Famiglia che dimostra la corretta gestione dei contributi e la massima trasparenza nell’impiego delle risorse finanziarie destinate ai nostri minori. Desidero rassicurare i sabaudiani sul corretto utilizzo dei fondi destinati ai Centri Estivi 2022. Inoltre, informo che a luglio di quest’anno ripartiranno i soggiorni estivi per i minori, organizzati dal Comune di Sabaudia.

L’avviso è stato pubblico sul sito del Comune. Le iscrizioni e i servizi forniti dal Comune (trasporto compreso) riguardano non solo i minori del centro città ma di tutto il territorio di Sabaudia. La nostra Amministrazione è pienamente consapevole dell’importanza di garantire un ambiente sicuro e stimolante per i nostri giovani concittadini. Per ulteriori chiarimenti sulla questione dei Centri Estivi 2022 risponderò in Consiglio Comunale”.