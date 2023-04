Sabaudia, centro storico ‘infiorato’ in occasione della Pasqua

A Sabaudia la Pasqua si tinge di fucsia grazie alla sinergia dell’Amministrazione comunale e i commercianti della Città.

Decine di bouganville sono state posizionate lungo le vie del centro storico rendendo la Sabaudia decisamente più colorata.

L’iniziata dei commercianti è stata ben accolta dal consigliere delegato alle attività produttive, Giovanni Pietro Fogli. Un dettaglio fondamentale che evidenzia ancora una volta la stretta collaborazione con un unico obiettivo: il meglio per Sabaudia.

“Ringrazio i commercianti di Sabaudia – ha commentato il Sindaco Mosca – che hanno condiviso la bella iniziativa di ingentilire il centro storico con il posizionamento delle bouganville. Un grazie – ha concluso – anche al consigliere delegato Giovanni Pietro Fogli per la preziosa opera di coordinamento svolta per raggiungere questo bel risultato”.

L’Amministrazione vuole accogliere nel migliore dei modi i tanti turisti che raggiungeranno la nostra Città in occasione delle festività pasquali.

“Avere una Città ordinata e arredata con piante colorate – ha chiosato il delegato delle attività produttive, Giovanni Pietro Fogli – è un orgoglio non solo per l’Amministrazione tutta ma anche per i tanti commercianti che hanno contribuito e che ringrazio per la collaborazione. Ci stiamo tutti impegnando per riportare la nostra Sabaudia a risplendere e ad accogliere turisti da tutto il mondo. Decoro ed eventi di alto spessore – ha concluso Fogli – sono sicuramente un ottimo biglietto da visita”