Sabaudia, completata la transizione al cloud: chiuso l’iter tecnico della misura PNRR

Il Comune di Sabaudia ha concluso il processo di migrazione ai servizi cloud previsto dalla misura 1.2 del PNRR, dopo la verifica tecnica del 1° dicembre. L’investimento, superiore ai 120 mila euro, rientra nelle azioni nazionali per la modernizzazione digitale delle pubbliche amministrazioni.

L’intervento ha coinvolto numerosi settori dell’ente: dai servizi demografici e cimiteriali ai sistemi per URP, produttività, comunicazione, open data, biblioteca, fino alle piattaforme dedicate a scuola, sport, sociale, ambiente, rifiuti, insieme agli strumenti per trasparenza, whistleblowing e partecipazione civica. La migrazione all’Anagrafe Nazionale dello Stato Civile, completata di recente, ha rappresentato un passaggio preparatorio fondamentale.

“È stato un percorso lungo che ha richiesto un notevole sforzo amministrativo e progettuale per cui, in qualità di delegato del Sindaco al settore informatica dell’ente, voglio ringraziare e complimentarmi con la dirigente AVA, Antonella Farnetti, con la responsabile del settore II, Sara Macera, con tutto il personale dipendente e con i consulenti esterni addetti a questo fondamentale servizio. Si tratta del completamento di un percorso iniziato con la migrazione alla nuova piattaforma ministeriale dell’Anagrafe Nazionale dello Stato Civile completata anch’essa da poco. Un ringraziamento anche al consigliere Gianpiero Fogli, da cui ho ereditato la delega, per aver indirizzato e supportato il settore nella fase iniziale. Grazie a questi strumenti il Comune di Sabaudia potrà godere di maggiore sicurezza e resilienza ma anche di una migliore efficienza.” — Così, il consigliere Marco Mincarelli.