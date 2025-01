Sabaudia, con l’ascia in auto: fermato e denunciato dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Monte San Biagio hanno deferito in stato di libertà un uomo di 43 anni, residente a Sabaudia e già noto alle forze dell’ordine, per il reato di porto abusivo di armi. L’indagine è partita da un controllo della circolazione stradale sulla Strada Statale via Appia, dove i militari hanno fermato un veicolo guidato dal 43enne. Durante gli accertamenti, i Carabinieri hanno scoperto che l’uomo era alla guida senza patente, poiché gli era stata revocata. Successivamente, hanno proceduto a un’ispezione veicolare e hanno trovato all’interno dell’autovettura un machete e un’ascia, che sono stati posti sotto sequestro. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e affidato a una depositeria convenzionata. L’uomo è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere e sanzionato ai sensi dell’art. 116 c. 15 e c. 17 del Codice della Strada per la guida senza patente. Inoltre, i Carabinieri hanno segnalato l’indagato all’Autorità di Pubblica Sicurezza per l’emissione del foglio di via obbligatorio.