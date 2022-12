Sabaudia, continua il “Christmas Time”

Si prospetta un weekend all’insegna della musica e del divertimento.

In piazza del Comune a Sabaudia, continuerà l’Ice park che rimarrà aperto, dalla mattina alla sera per permettere agli amanti dei pattini di divertirsi sul ghiaccio.

Domani, sabato 17 dicembre, dalle 9:30 alle 12:30 in piazza Santa Barbara, i bambini potranno divertirsi con la ludoteca Ludofantasy.

Nella stessa piazza ci sarà anche un originale mercatino solidale a cura del centro diurno L’Amicizia. E non finisce. Alle 15:30, sempre in piazza Santa Barbara, arriva il villaggio di Babbo Natale con tante attrazioni per i più piccoli. I bimbi avranno anche la possibilità di scrivere e consegnare la letterina di Natale al più famoso ‘vecchio dalla barba bianca’.

Alle ore 18, al Centro di Documentazione Mazzoni ‘So in jazz’, un concerto dalle musiche originali di Mauro Zazzarini tra swing, blues, funky e musiche latine. Un quintetto che sarà sicuramente un successo. Oltre a Zazzarini al sax, ci sarà Laura Sega alla voce, Andrea Beneventano al pianoforte, Elio Tatti al contrabbasso e Giampaolo Ascolese alla batteria.

Domenica 18 dicembre alle ore 19, nella chiesa Nostra Signora di Fatima a Molella, il Coro dell’Annuntiatae Cantores allieterà la serata con musiche natalizie e non solo. A dirigere il complesso di voci il grande maestro Francesco Belli. Concerto che verrà riproposto a Sant’Isodoro, all’interno della chiesa, alle ore 19 di lunedì 19 dicembre.

Tra i tanti appuntamenti del Sabaudia Christmas Time questo fine settimana, ci sarà anche un evento per gli appassionati del fitness: infatti domenica 18 alle ore 10 si svolgerà ‘Street workout Christmas Time’, una passeggiata sportiva tra le vie del centro, a tempo di musica, intervallata da esercizi di aerobica. Un’iniziativa finalizzata anche a valorizzare il patrimonio culturale e naturalistico della Città, in collaborazione con Sabaudia Culturando.

L’organizzatore dell’evento è il personal trainer, Antonio Vallone.

Record Art ha pensato, agli amanti dei mercatini e dei prodotti vintage.

Gli appassionati dell’antiquariato e non solo, tutto il giorno di domenica 18 dicembre, potranno passeggiare lungo viale Umberto I e acquistare anche originali doni natalizi.