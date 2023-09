Sabaudia, continuano le riprese cinematografiche della società “Picomedia”

Le riprese cinematografiche che la Società “Picomedia” di Roma, in partenariato con la “Latina Film Commission”, sta effettuando nel Centro di Sabaudia e sul Lungomare, costituiscono importante opportunità per la nostra Città, soprattutto nella ottica della destagionalizzazione dei flussi economici”.

Sono queste le prime considerazioni del Sindaco Alberto Mosca, che ha soggiunto “Le riprese, iniziate a metà del mese in corso, termineranno a dicembre prossimo. I circa ottanta operatori, tecnici e maestranze varie alloggiano tutti in strutture ricettive di Sabaudia e, ovviamente, vivono costantemente la nostra Città, creando così un indotto di rilievo, sia per l’alberghiero, sia per le attività di ristorazione. Inoltre, l’organizzazione logistica dell’apparato cinematografico si avvale del supporto di ditte locali, dalle lavanderie ai servizi di guardiania, dalle ferramenta ai piccoli trasporti, nonché ai servizi di pulizia.

Il quadro delineato, di per sé sufficiente a evidenziare le ricadute positive sul nostro territorio, si completa con il ricorso all’impiego di oltre 50 figuranti locali, regolarmente retribuiti come da vigenti norme di settore. Ovviamente, il numero di figuranti è suscettibile di aumentare in ragione delle esigenze di scena”.

Il Sindaco Mosca conclude sottolineando che “non è stato facile portare a Sabaudia questa struttura specializzata. Tali risultati si ottengono grazie al lavoro di squadra e alla credibilità istituzionale di cui gode l’Amministrazione Comunale.

Desidero pertanto ringraziare la Società “Picomedia”, la “Latina Film Commission” e tutti coloro che, con impegno e serietà, si sono spesi e si stanno spendendo per affermare Sabaudia come location ideale per riprese destinate al cinema e alla televisione”.