Sabaudia, dalla Regione Lazio 50.000 euro per la cultura

Una buona notizia per il Settore Cultura del Comune di Sabaudia. E’ ufficiale, oltre 50mila euro in arrivo dalla dalla Regione Lazio per il settore Cultura andranno al Comune di Sabaudia.

Stanziati 14.357,52 mila euro per attività culturali e ammodernamento della biblioteca comunale; 11.520 mila euro destinati al Museo Emilio Greco per eventi e acquisto di una postazione internet che consentirà di consultare in modo più veloce il materiale d’archivio e 21mila euro, infine, per il Museo del Mare e della Costa, Marcello Zei. Somma, quest’ultima, a disposizione oltre che per attività culturali anche per l’acquisto di un nuovo acquario che andrà a sostituire l’attuale, completamente deteriorato.

Questo il commento del vice sindaco e assessore alla Cultura e Turismo, Giovanni Secci: “L’Amministrazione ha partecipato all’avviso pubblico della Regione Lazio, riguardante l’anno 2023, finalizzato all’assegnazione di contributi a favore dei servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali: biblioteche, musei e archivi per attività e ammodernamento. Presentando tre distinti progetti, la Città delle dune si è aggiudicata, dunque, oltre 50mila euro che andranno a favorire cultura e a migliorare servizi. Siamo molto soddisfatti dei finanziamenti ottenuti. Continueremo a lavoro per reperire quanto più possibile fondi sovracomunali finalizzati a sostenere e ampliare quelle che sono le attività culturali”.