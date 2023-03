Sabaudia, difficoltà economiche: approvato l’accordo per i canoni

Il sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca, ha recepito l’accordo territoriale per la stipula di contratti di locazione a canone concordato, sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le Organizzazioni della proprietà edilizia e le Organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative.

L’accordo territoriale, fatto proprio dall’Amministrazione comunale, rappresenta valido strumento di solidarietà sociale per affrontare il disagio abitativo di molte famiglie in difficoltà economiche presenti sul territorio di Sabaudia, perché, oltre a comportare vantaggi per i proprietari in termini di agevolazioni fiscali, in particolare con la riduzione del tributo IMU del 25%, garantisce gli inquilini da ingiustificate richieste di canoni, non conformi ai parametri concordati tra Organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini.

Per tali motivi, l’Amministrazione comunale invita proprietari e inquilini ad accedere a tale formula contrattuale, trattandosi di valido strumento di solidarietà sociale che consente di far coincidere gli interessi dei proprietari con quelli dei cittadini che, specie in questo momento, incontrano difficoltà nel reperire sul mercato abitazioni a un canone accessibile.