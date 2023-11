Sabaudia, disostruzione delle vie aree pediatriche: il corso ai cittadini

Un corso di disostruzione delle vie aeree pediatriche rivolto a tutta la cittadinanza si è svolto ieri con successo nella città di Sabaudia.

Un corso gratuito molto interessante che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini tra nonne, neo mamme e dipendenti comunali, non solo residenti nella città delle dune ma anche nei comuni limitrofi. Otto ore di lezione dettagliata e con dovizie di particolari, divise tra gruppi presenti la mattina e il pomeriggio.

“La mia priorità come assessore alla Sanità è diffondere la conoscenza, preparando la comunità ad affrontare emergenze pediatriche e promuovendo la sicurezza. Grazie a tutti coloro che partecipando alla giornata informativa contribuiranno a rendere la nostra città un luogo più sicuro, informato e pronto ad affrontare le sfide legate alla salute dei nostri cittadini più giovani. Intendo proseguire su questa strada introducendo ulteriori corsi tematici per la cittadinanza”. Queste le parole dell’assessore alla Sanità Anna Maria Maracchioni dopo avere organizzato per la prima volta a Sabaudia.