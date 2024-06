Sabaudia, domani il quarto appuntamento di ”Libri nel parco”

Torna la decima edizione di ”Libri nel parco”, appuntamento a domani alle ore 18:30, sempre nella Corte Comunale. In questa occasione, Pietro Vitelli dialogherà con Leone D’Ambrosio e presenterà il libro “Sveva Caetani di Sermoneta e Dante Alighieri”.

Il libro: “Sveva Caetani di Sermoneta, romana di nascita, figlia di Leone Caetani, XV duca di Sermoneta, ha vissuto in Canada per quasi tutta la sua vita. È poco conosciuta in Italia, malgrado la sua appartenenza ad una storica, famosa Casata e malgrado il suo altissimo profilo nel campo dell’arte figurativa, la sua forte personalità di educatrice innovativa, la vastità della sua cultura e delle sue conoscenze filosofiche e scientifiche, che le hanno consentito anche di interloquire con scienziati come Einstein e Hawking.

La sua opera maggiore è Recapitulation, un ciclo di cinquantasei acquerelli completamente intrecciato con la Commedia di Dante Alighieri e sorretto dalla sua stessa architettura, essendo anch’esso un viaggio immaginario dell’anima, fatto in Terra anziché in qualche sconosciuta parte dell’universo, come il viaggio nato dalla potente fantasia poetica di Dante. Un capolavoro pittorico che aiuta a conoscere chi siamo e a riflettere in modo forte e positivo sull’origine e sul destino dell’umanità e delle singole persone che la compongono, donne e uomini, sullo spazio e sul tempo, misteriosi e connessi. Questo libro narra della connessione tra Sveva e Dante, due grandi artisti italiani divisi da sette secoli di storia eppure strettamente legati da una singolare energia creativa.”

Libri nel Parco è una rassegna ideata e organizzata dall’Associazione Sabaudia Culturando con il patrocinio e il sostegno del Comune di Sabaudia e della Banca BCC del Circeo e Privernate.