Sabaudia, donna incinta aggredita in strada da un cane

Una tranquilla pausa pranzo nel centro di Sabaudia si è trasformata in pochi istanti in un incubo per una donna di 29 anni, al sesto mese di gravidanza, rimasta ferita mentre cercava di difendere il suo cane dall’aggressione di un animale di grossa taglia. L’episodio è avvenuto poco prima delle 14 nella zona di via Carlo Alberto, dove la giovane stava passeggiando insieme alla madre e al suo maltese, Muffy. La situazione è precipitata all’improvviso: il cane di grandi dimensioni si sarebbe avvicinato senza guinzaglio e avrebbe puntato il piccolo animale, costringendo la donna a intervenire d’istinto per tentare di proteggerlo. Nel caos di quei momenti concitati la 29enne ha riportato la frattura di un dito, mentre per il maltese, trasportato d’urgenza in una clinica veterinaria, non c’è stato nulla da fare. L’accaduto ha scosso profondamente la donna e i familiari, ma ha creato apprensione anche tra alcuni residenti della zona, soprattutto tra chi possiede cani di piccola taglia e ora teme che episodi simili possano ripetersi.