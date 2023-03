Sabaudia, dopo il Covid riparte il gemellaggio con la città di El Vendrell

Ripresa delle relazioni istituzionali, calendarizzazione incontri con le scuole, le famiglie e gli imprenditori; partecipazione agli eventi a Sabaudia: Goliarpiadi/Giochi dell’Amicizia e al 1° Festival Tattoo delle Bande delle Forze Armate e di Polizia; organizzazione della mostra sul Razionalismo con esposizione di prodotti tipici, promozione del territorio e convegno sulle tematiche territoriali; esibizione a El Vendrell di un Coro e un corso di studio della lingua Spagnola/Catalana da organizzare a Sabaudia. Questi gli argomenti affrontati da una delegazione ufficiale del Comune di Sabaudia nel corso della visita nella città spagnola di El Vendrell. Un viaggio, quello dei giorni scorsi, che fa ripartire i gemellaggi con la Città delle dune, fermi da prima della pandemia.

Il Sindaco di El Vendrell, Kenneth Martinez Molina e l’Assessore all’Istruzione e alla Cultura, Silvia Vaquero, congiuntamente al direttore di Baix Penedes, Hagnes Cruanyes, si sono mostrati entusiasti della riapertura dei nuovi rapporti ed hanno dato la loro disponibilità alla collaborazione interistituzionale relativamente alla realizzazione di quanto proposto dall’Amministrazioni di Sabaudia.

“Un ringraziamento particolare – ha commentato il consigliere delegato ai gemellaggi, Luciano Colantone -, va rivolto all’ex Senatore Josep Maldonado per l’accoglienza e l’assistenza prestata alla delegazione di Sabaudia e per la disponibilità a dare una mano concreta per il proseguo del gemellaggio”.

Il gruppo che ha raggiunto la Città di El Vendrell era composto da Luciano Colantone, consigliere delegato ai gemellaggi del Comune di Sabaudia; da Piero Rossi, Capo Settore I del Comune di Sabaudia; Nicola Giugliano, Presidente f.f. del comitato gemellaggi; Miriana Zannella, dirigente scolastico Omnicomprensivo “G.Cesare” di Sabaudia e Bianca Cimino, vice dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “V.O.Cencelli”, della Città delle dune.