Sabaudia, ecco il primo centro antiviolenza su minori in Italia ad essere gestito dal Comune

Firmato nell’Aula consiliare del Comune di Sabaudia, il protocollo d’intesa che segna una svolta nella protezione delle minori vittime di violenza. L’accordo, sottoscritto dal Comune di Sabaudia, dal Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, dal Consultorio Familiare “Crescere Insieme” e dall’Associazione “Per la Famiglia”, prevede l’attivazione del primo sportello di accoglienza e supporto psicologico per minori in difficoltà, che sarà gestito all’interno dei Servizi Sociali del Comune di Sabaudia.

Lo sportello rappresenta una novità assoluta in Italia, essendo il primo a essere gestito da un Ente pubblico e avrà come obiettivo principale quello di offrire assistenza immediata alle famiglie con figli minorenni, vittime di violenza. Il centro fornirà supporto psicologico, legale e sociale, aiutando i minori e le loro famiglie ad affrontare situazioni di abuso in modo tempestivo e professionale.

“La firma del protocollo – spiega il sindaco Mosca – non solo testimonia l’impegno della nostra Amministrazione per la protezione dei più vulnerabili, ma rappresenta anche una risposta concreta e immediata alla violenza sui minori. Sabaudia diventa un punto di riferimento per l’intero territorio, offrendo alle famiglie un aiuto concreto per superare le difficoltà legate alla violenza. Il protocollo siglato oggi è un modello per la Regione Lazio e per l’intero Paese. La collaborazione tra Istituzioni e Associazioni è fondamentale per garantire che ogni bambino possa crescere in un ambiente protetto. Sabaudia dà un esempio positivo di come le Istituzioni locali possano fare la differenza”.

Un concetto ribadito anche dalle parole di Pia Schintu, assessore ai Servizi Sociali e alla Pubblica Istruzione: “Il nostro obiettivo è quello di garantire a ogni bambino e famiglia un luogo sicuro dove trovare supporto. Lo sportello non è solo un punto di ascolto, ma anche un primo passo verso un percorso di protezione e recupero per chi subisce violenza. Siamo felici di essere parte di un progetto che risponde a una delle sfide più urgenti della nostra società: la protezione dei minori. Con lo sportello, offriamo un supporto concreto a chi si trova in una situazione di violenza, con l’obiettivo di dare ai minori una possibilità di rinascita”.