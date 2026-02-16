Sabaudia, emporio cinese con 500 prodotti carnevaleschi non a norma

Il Carnevale è alle porte e già si festeggia in molte cittadine del pontino. Con l’approssimarsi delle giornate più importanti di questo periodo, la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli per garantire la sicurezza dei consumatori e a tutela del mercato e della libera concorrenza.

Il piano di azione è stato sviluppato dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Terracina, che hanno ritrovato nelle disponibilità di un punto vendita di Sabaudia, gestito da un uomo di origine cinese, oltre 500 prodotti non sicuri tra cui maschere, vestiti, decorazioni, giochi, spray, coriandoli e oggettistica di vario genere.

Il materiale è stato sequestrato poiché non conforme al dettame legislativo nazionale – prodotto al di fuori dell’Unione Europea – e posto in vendita senza alcuna informazione in merito a nome, ragione sociale o marchio e sede legale dell’importatore e produttore. Sono, queste ultime, tutte informazioni previste dalla normativa vigente al fine di evitare la vendita di prodotti non conformi e potenzialmente dannosi in quanto privi dei requisiti minimi di sicurezza necessari per una regolare commercializzazione sul mercato.

Il titolare del negozio è stato segnalato alle autorità ed è stata elevata a suo carico una sanzione dal valore di 26mila euro.