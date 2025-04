Sabaudia, entra nel supermercato, ruba birra e torna armato di ascia: arrestato

Una serata di follia, alcol e violenza quella vissuta ieri in un supermercato di Sabaudia, dove un uomo di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver seminato il panico tra clienti e titolari.

Tutto è cominciato quando il 31enne ha prelevato alcune bottiglie di birra dagli scaffali senza pagare, minacciando il titolare con frasi pesantissime, tra cui quella di voler dare fuoco al negozio. Ma non si è fermato lì. Poco dopo è tornato nel supermercato brandendo un’ascia, con cui ha nuovamente minacciato il commerciante prima di fuggire.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri di Sabaudia, supportati dai colleghi di Borgo Grappa, ha permesso di risalire all’identità dell’uomo grazie alle immagini delle telecamere interne. Raggiunto nella sua abitazione, ha tentato di scappare da un’uscita secondaria, ma è stato bloccato e arrestato.

Portato in caserma, in evidente stato di alterazione dovuto all’alcol, ha continuato a minacciare i militari e ha danneggiato a calci una porta dell’ufficio. Ora si trova nel carcere di Latina, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.