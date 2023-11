Sabaudia, esce fuori strada: vittima Umberto Coda

Perde la vita al volante sulla Migliara 56, di ritorno a casa dopo un pomeriggio trascorso ai “Racconti di Sabaudia”. Umberto Coda, di Terracina, aveva 57 anni, sposato e padre di due figli. Era conosciuto per il ruolo di presentatore di eventi e conduttore televisivo. Molto legato alla sua città, Terracina, dove viveva nel centro storico. Aveva ideato il concorso di bellezza Miss Tempio di Giove e per un breve periodo produsse anche il Grande Fratello di Terracina. Goliardico, era intrattenitore nella vita di tutti i giorni come sul palco.

Stava tornando a casa, alla guida di una Fiat Panda, di cui ha perso il controllo. Fatale l’impatto. Umberto Coda è deceduto sul colpo. Sul posto sanitari del 118, vigili del fuoco e carabinieri per i rilievi stradali. L’incidente si è verificato subito dopo avere preso parte ad un evento pubblico a Sabaudia, i “Racconti di Sabaudia”. Lo stare sempre in mezzo alla gente era sua prerogativa essenziale.