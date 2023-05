Sabaudia, ex Ministra della Cultura colombiana ospite in Comune

Miriam Garces, ex Ministra della Cultura e della Colombia, ospite questa mattina in Comune a Sabaudia. A fare gli onori di casa è stato il Sindaco Mosca, insieme al vice sindaco Secci e al consigliere, delegato ai gemellaggi, Colantone. Ad accompagnare l’ex Ministra, nella visita informale, è stato il maestro Francesco Belli, direttore dell’orchestra sinfonica del dipartimento del Valle del Cauca, in Colombia.

Nel corso dell’incontro si è prospettata la possibilità di organizzare un concerto della sinfonica del Valle del Cauca proprio nella città delle dune. L’ex Ministra, infatti, si occupa oggi di scambi internazionali, in qualità di Presidente dell’Associazione Pro Artes di Cali, promuovendo la cultura e le tradizioni colombiane.

“L’obiettivo della nostra Amministrazione è quello di portare a Sabaudia eventi culturali di alto spessore – ha spiegato il sindaco Mosca – Il Maestro Belli rappresenta un anello fondamentale per lo sviluppo della cultura musicale a Sabaudia, alla luce anche dei numerosi concerti in Italia e all’estero che lo vedono protagonista. Non dimentichiamo i due meravigliosi eventi nella chiesa SS Annunziata in occasione del Natale e della festa patronale insieme alla Latina Philarmonia, la Banda dei Carabinieri e al coro Annuntiatae Cantores”.