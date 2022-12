Sabaudia, FdI: Lucci e Bonetti sposano il progetto di Giorgia Meloni

Continua a crescere la struttura di Fratelli di Italia sul territorio della Provincia di Latina.

Il Presidente della V Commissione Bilancio del Senato e coordinatore Provinciale di Fratelli di Italia Latina Nicola Calandrini ha incontrato i nuovi rappresentanti di Fratelli di Italia Sabaudia Maurizio Lucci (attuale consigliere di minoranza) e Gianluca Bonetti.

Entrambi esponenti di spicco della politica locale negli ultimi anni, hanno deciso di recente di sposare la forza politica guidata dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, andando a infoltire il gruppo di lavoro di Fratelli di Italia Sabaudia.

Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini: “Stante la crescita esponenziale registrata dal partito a livello nazionale è quanto mai doveroso cercare di infoltire le fila di Fratelli di Italia a livello locale, aprendo le porte a donne e uomini che credano negli ideali di cui il nostro gruppo è portatore.

Gianluca Bonetti sarà il nuovo portavoce comunale, e posso con soddisfazione annunciare come, anche grazie al passaggio in Fratelli di Italia del consigliere comunale Maurizio Lucci, avremo a breve i numeri per costituire a breve il gruppo consiliare di Fratelli di Italia.

Se Giorgia Meloni oggi è premier è senza dubbio anche merito di chi ha lavorato, negli anni, sul territorio; donne e uomini che non smetterò mai di ringraziare abbastanza. Oggi si apre un nuovo capitolo che mira a proseguire nel solco di una crescita e di un radicamento iniziati ormai tanto tempo fa”.

Un plauso è arrivato anche da Dionisio Magnanti (portavoce sino ad oggi di Fratelli di Italia Sabaudia) e Renato Bianchi (primo dei votati nelle amministrative comunali 2022): “Ora l’obiettivo è incrementare i militanti e organizzare un calendario di eventi volti a far conoscere le attività del partito ma anche a trattare le problematiche di interesse locale come l’erosione costiera, l’agricoltura, la direttiva Bolkestein e tanto altro”.