Grave incidente stradale ieri notte a Sabaudia. Una donna è finita fuori strada per evitare un cinghiale che le ha attraversato la strada all’improvviso su via Pedemontana nei pressi dell’ingresso ai Casali Scalfati a Torre Paola. La giovane stava tornando a casa dal Circeo. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e i volontari Anc. La giovane è stata trasportata in ospedale in codice rosso.