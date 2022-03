Sabaudia, Giancarlo Massimi è il candidato a sindaco del Partito Democratico

Il Partito Democratico a seguito dell’incontro tenutosi a Sabaudia, in considerazione dell’alto profilo umano, politico e istituzionale, ha scelto all’unanimità di candidare a Sindaco di Sabaudia Giancarlo Massimi.

Il Partito Democratico di Sabaudia sceglie, pertanto, di mettere a disposizione la sua migliore risorsa per il governo della Città. Giancarlo Massimi originario di Sezze, dal 1991 vive a Sabaudia nella zona nord.

E’ un funzionario della Regione Lazio che ricopre, attualmente, il ruolo di Capo della Segreteria del Direttore Regionale Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport. Pendolare per scelta, conosce tutte le difficoltà che incontrano coloro che decidono di lavorare a Roma partendo da Sabaudia, soprattutto in questi due anni di pandemia.

Laureato in in Filosofia, ha conseguito i master in Diritto dell’Ambiente, in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione. E’ stato Assessore alla Cultura e all’Ambiente al Comune di Sezze (tra i più giovani in Italia) ed ha ricoperto per più mandati la carica di Sindaco del Comune di Civitella Alfedena: una cittadina del Parco Nazionale d’Abruzzo in provincia de L’Aquila con 285 abitanti e 1200 posti letto, che ha fatto del Turismo compatibile con l’Ambiente e della green economy il suo punto di forza.

Il comunicato

“Sabaudia deve essere una città per tutti e affinchè questo possa finalmente avvenire il Circolo del PD ha deciso di mobilitarsi e presentare il suo candidato a Sindaco Giancarlo Massimi che saprà ben rappresentare le esigenze dei suoi concittadini.