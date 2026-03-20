Sabaudia, “Giunta senza numeri”: la lettera del PD al Prefetto

Giunta senza numeri a Sabaudia, il Partito Democratico chiede l’intervento del Prefetto. I consiglieri comunali Giancarlo Massimi e Simone Brina, insieme al segretario Luca Mignacca, hanno inviato una lettera per segnalare una situazione ritenuta non conforme allo Statuto.

“I consiglieri comunali del Partito Democratico Giancarlo Massimi e Simone Brina hanno scritto al Prefetto chiedendo un intervento “per ristabilire il corretto rispetto delle norme statutarie e il rispetto della normativa di genere”. Oggetto della comunicazione, la difformità riscontrata rispetto all’attuale composizione della Giunta, una situazione che andrebbe a violare l’articolo 33 (comma 2) dello stesso Statuto Comunale. Com’è noto, a seguito delle dimissioni del vicesindaco e dell’assessore ai servizi sociali, l’attuale giunta risulta composta da tre assessori oltre al sindaco. L’articolo 33 dello Statuto comunale, come modificato con deliberazione commissariale n. 21 del 10/04/2013 e deliberazione consiliare n. 59 del 21/12/2022, prevede al comma 2 che la Giunta comunale sia “composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero minimo di 5 e massimo di 7 assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco”. Al momento quindi per quanto riguarda il Comune di Sabaudia, ci troviamo davanti a una giunta “senza numeri”. Ciò comporta tutta una serie di conseguenze e di situazioni potenzialmente dannose per l’Ente e quindi per i cittadini. Come si evince dalla lettera, la composizione difforme della Giunta comunale “rende le sue deliberazioni illegittime per vizi di legittimità e pertanto annullabili. Tale situazione rischia di compromettere il buon andamento dell’amministrazione con possibilità di azioni da parte dei terzi nei confronti dell’Ente”. Da qui la richiesta al Prefetto affinché arrivi un intervento per sbrogliare la matassa, l’ennesima purtroppo.”