Sabaudia, gli appuntamenti di Natale

Giochi, laboratori e tante attrazioni in Piazza S. Barbara a Sabaudia, fino al 6 gennaio con un calendario ricco di appuntamenti quello che accompagnerà la città durante tutto il periodo natalizio.

Tra le varie iniziative trova un posto centrale il Villaggio di Babbo Natale, uno spazio dedicato ai più piccoli denso di attività, laboratori e tante attrazioni.

Il Villaggio di Babbo Natale, organizzato dall’amministrazione comunale di Sabaudia in co-progettazione con la Ninfea Cooperativa Sociale – che gestirà tutta la parte organizzativa e di realizzazione delle attività all’interno della struttura, è stato finanziato dalla Regione Lazio con i fondi per gli eventi natalizi.

Il progetto prevede la collaborazione anche con altre associazioni presenti sul territorio per garantire un ricco calendario di appuntamenti e per dare testimonianza anche ai più piccoli di quanto sia importante per la comunità lavorare in sinergia tra tutti.

Prossimi appuntamenti: domani, sabato 24 dicembre alle 9.30 con la classica tombolata insieme a Babbo Natale e lunedì 26 dicembre a partire dalle 16 con il torneo dei tornei, con i giochi da tavolo.

Il Villaggio di Babbo Natale si trova in Piazza Santa Barbara e resterà aperto fino al 6 gennaio 2023.

Nella locandina tutte le date e gli eventi disponibili.

Per info: https://www.facebook.com/NinfeaCooperativaSociale/