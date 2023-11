Sabaudia, gli studenti del Giulio Cesare a lezione di civica in Comune

Grazie al Progetto ”Educazione Civica”, gli alunni delle classi 3E e 3F dell’Istituto omnicomprensivo Giulio Cesare di Sabaudia hanno incontrato il sindaco Mosca.

La visita al palazzo comunale si è tenuta dopo che gli studenti, accompagnati dagli insegnanti Aurelio Carocci, Valentina Polidori, Rita Maselli e Alessia Maria Di Biase, hanno assistito ad una breve lezione del primo cittadino, alle spiegazioni del presidente del consiglio Diana Sciamanna, del Segretario comunale Giulia Di Matteo e della dirigente comunale Antonella Farnetti.

Il sindaco ha spiegato loro l’importanza delle istituzioni, esponendo in modo sintetico e comprensibile, la funzione del comune, del sindaco e della giunta. Mosca ha voluto anche parlare dell’importanza dei giovani per l’attuale Amministrazione comune e di quanto le nuove generazioni dovrebbero informarsi e partecipare alla vita politica della propria città anche attraverso il consiglio comunale dei giovani.

“Ognuno di noi – ha spiegato il Sindaco – dovrebbe interessarsi sin da giovane alla vita politica della propria Città. Crescendo e partecipando attivamente, diventare parte integrante nella presa di decisioni che coinvolgono la comunità alla quale appartengono”.

L’incontro è stato proposto dalla dirigente scolastica Miriana Zannella nell’ambito del progetto che riguarda l’educazione civica. L’obiettivo è proprio quello, come spiegato anche dal primo cittadino, di fare conoscere agli studenti l’importanza delle Istituzioni, partendo da quelle locali, come il comune appunto, nella speranza di avvicinare sempre di più le nuove generazioni alla vita politica e amministrativa della città.

“Sono orgogliosa di questo incontro tra gli studenti e il Comune di Sabaudia che ringrazio per l’accoglienza e la disponibilità – ha commentato la dirigente scolastica Miriana Zannella -. Questa visita rappresenta il primo appuntamento del programma di educazione civica che sto portando avanti in tutti i plessi del mio Istituto, iniziando dai più piccoli, per i quali è di fondamentale importanza iniziare a conoscere il valore delle norme e delle Istituzioni, per imparare a rispettarle e, magari, un giorno farne parte”.