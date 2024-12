Sabaudia, guida ubriaco e rischia di investire bambini in bici: denunciato dalla Polizia Locale

Un automobilista in evidente stato di ebbrezza alcolemica ha rischiato di causare un incidente, sfiorando un gruppo di ragazzini in sella alle loro biciclette.

Nella serata di domenica, l’uomo, alla guida di una Mercedes, ha sbandato vicino alla Torre Civica, mettendo a serio rischio la sicurezza dei giovani ciclisti, che fortunatamente sono prontamente riusciti a evitare il peggio. Spaventati, i ragazzi hanno immediatamente avvisato la Polizia locale, che si trovava nelle vicinanze.

Il tempestivo intervento degli agenti ha portato all’identificazione del conducente, un cittadino polacco residente a Sabaudia. Sottoposto all’alcoltest, l’uomo ha registrato un tasso alcolemico di 3,60, ben oltre il limite legale di 0,5 e, nella sua auto, sono state trovate numerose bottiglie vuote di birra, prosecco e superalcolici.

L’automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con ritiro immediato della patente e sequestro del veicolo. L’operazione è avvenuta poche ore prima dell’entrata in vigore del nuovo codice della strada.