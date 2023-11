Sabaudia, i carabinieri salvano una tartaruga Caretta Caretta

Su segnalazione di un cittadino, i carabinieri forestali di Terracina sono intervenuti sul lungomare di Sabaudia per recuperare un esemplare di tartaruga marina della specie Caretta Caretta, dal peso di 30kg.

La Caretta Caretta è una specie a rischio d’estinzione ed è pertanto sottoposta al massimo regime di protezione possibile, come protocollato dalla Convenzione di Washington.

L’animale era in gravi difficoltà al momento del ritrovamento da parte dei carabinieri forestali, in quanto la zampa anteriore destra era aggrovigliata in delle reti mentre due taniche vuote in plastica ostacolavano il suo corretto galleggiamento.

Adesso la tartaruga è stata consegnata al Centro di 1^ Soccorso Tartarughe Marine di Fondazione “ZOOMARINE” di Torvajanica (RM) per le cure del caso ed il recupero.