Sabaudia, il 26 e 27 aprile torna Triathlon Sprint con la promozione di guida sicura

Sport e sicurezza si incontrano a Sabaudia in un fine settimana all’insegna della consapevolezza e della partecipazione. Il 27 aprile oltre 200 atleti saranno al via del Triathlon Sprint, ma già dal giorno prima, sabato 26, il centro cittadino ospiterà una manifestazione dedicata alla guida sicura, promossa dall’Associazione Sportiva Guida Sicura.

Un evento pensato non solo per gli sportivi, ma per tutta la cittadinanza, con prove gratuite in auto guidate da esperti e piloti professionisti, per sensibilizzare su un tema purtroppo sempre attuale: la sicurezza stradale.

A sostenere l’iniziativa anche il consigliere regionale Marco Colarossi, che ha voluto ricordare due giovani vittime della strada, Riccardo Giorgi e Chiara Milanese, scomparsi negli anni scorsi lungo le Migliare tra Sabaudia e Terracina: “La strada non dovrebbe mai essere un luogo di morte. Ogni tragedia lascia un vuoto incolmabile. Non possiamo dimenticare, anzi, dobbiamo trasformare quel dolore in azioni concrete”.

L’obiettivo, infatti, è quello di fare prevenzione attraverso l’educazione e la partecipazione attiva, trasformando la consapevolezza in uno strumento di tutela. “La sicurezza stradale deve essere una priorità morale, prima ancora che politica. Ogni vita salvata è una vittoria per tutti noi” – ha aggiunto Colarossi.

Un riconoscimento particolare è andato a Massimiliano Zanetti, organizzatore del Triathlon e presidente dell’Associazione Sportiva Guida Sicura, per l’impegno nel costruire eventi che uniscono sport, educazione e impegno civile.