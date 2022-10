Sabaudia, il Comune aderisce alla campagna ‘Nastro Rosa 2022’

Il Comune di Sabaudia ha aderito alla campagna ‘Nastro Rosa 2022’ promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori (Lilt).

Per tutto il mese di ottobre il palazzo comunale sarà ‘tinto’ di rosa, simbolo della lotta contro il carcinoma mammario. Non solo. Nel corso del Consiglio comunale l’Amministrazione e tutti i consiglieri hanno indossato una spilla Lilt nastro rosa, per esprimere vicinanza alle donne che stanno combattendo la battaglia più importante della loro vita.

Nel mese di ottobre si illuminano moltissimi edifici, monumenti, fontane, piazze per unire idealmente la nostra Penisola dal Nord al Sud, a testimoniare che il tumore al seno, se lottiamo “tutti insieme” a favore di un’efficace e corretta prevenzione, possiamo e dobbiamo vincerlo!

Così il Sindaco Alberto Mosca:

“L’Amministrazione ha aderito all’iniziativa promossa dalla Lilt con l’illuminazione rosa della facciata del palazzo comunale per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla rilevanza delle attività di prevenzione tese a contrastare ogni patologia oncologica. L’illuminazione vuole esser anche segno beneaugurante per tutte le donne che stanno combattendo contro l’insidiosa malattia”.