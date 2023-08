Sabaudia, il luogotenente Mancini va in pensione: l’omaggio del Comune

Il sindaco di San Felice Circeo, Monia Di Cosimo, ha salutato il luogotenente C.S. Antonio Mancini, che da domani verrà collocato in congedo per raggiunti limiti d’età. Questa la nota:

“Ringrazio, a nome dell’amministrazione comunale, il luogotenente Antonio Mancini, comandante della Stazione Carabinieri di San Felice Circeo, per il prezioso lavoro svolto in questi venti anni per la nostra comunità”. Alla guida della Stazione dei Carabinieri di San Felice Circeo dal 2003, il comandante Mancini si è contraddistinto per diverse importanti attività investigative su tutto il territorio, prestando particolare attenzione alle attività di prevenzione e controllo. Inoltre, di fondamentale importanza la vicinanza mostrata in molteplici occasioni alla comunità nella sua totalità, divenendo un punto di riferimento grazie anche alla sinergia creata con le altre istituzioni presenti sul territorio. Un ulteriore ringraziamento al comandante Mancini è arrivato poi dall’ex sindaco Giuseppe Schiboni, oggi assessore regionale e, a San Felice, consigliere comunale e capogruppo di maggioranza. Un ringraziamento, quello rivolto da Schiboni al luogotenente Mancini, per l’attività prestata in questi venti anni per la comunità lasciando il segno”.