Sabaudia, il maltempo rinvia a domani gli eventi di ‘Estate Rock’

A Sabaudia sono stati prorogati gli eventi di ”Estate Rock” a causa del maltempo. La manifestazione, organizzata dall’Amministrazione comunale e in particolare grazie all’impegno costate del consigliere delegato alle Attività Produttive, Giovanni Pietro Fogli, che sta animando il centro cittadino sin dal 17 agosto, avrebbe dovuto concludersi oggi (lunedì 19 agosto), ma alcune modifiche al programma garantiranno ai residenti e ai turisti un giorno in più di divertimento.

La tanto attesa esibizione della cover band dei Vascover, che avrebbe dovuto omaggiare il celebre rocker Vasco Rossi ieri sera, è stata infatti rinviata a martedì 20 agosto, con inizio alle 22:30. Il maltempo ha costretto l’Amministrazione a posticipare il concerto per assicurare al pubblico un’esperienza musicale di alta qualità in condizioni più favorevoli.

Questa sera, tuttavia, la musica non si ferma: alle 21:30, Piazza del Comune ospiterà il concerto de Le Vibrazioni, una delle band più amate del panorama musicale italiano. L’esibizione della band è attesa con grande entusiasmo e rappresenta il clou della serata.

Inoltre, non solo la musica, ma anche gli altri elementi chiave dell’evento sono stati prorogati: lo street food e la mostra dell’artigianato, inizialmente programmati per terminare questa sera, resteranno invece attivi fino a domani (martedì 20 agosto). Questo permetterà ai visitatori di continuare a gustare le eccellenze enogastronomiche pontine e di scoprire i prodotti dell’artigianato locale, offrendo un’ulteriore occasione per immergersi nelle tradizioni del territorio.

“Abbiamo deciso di estendere l’evento per garantire a tutti, sia residenti che turisti, un’altra serata di svago e divertimento – ha dichiarato Giovanni Pietro Fogli, consigliere delegato alle Attività Produttive e tra i principali promotori dell’iniziativa -. Estate Rock è nata con l’obiettivo di valorizzare le risorse del territorio e di animare il centro cittadino. Siamo convinti che anche con questo cambiamento il pubblico potrà godere appieno dell’atmosfera festosa che caratterizza la manifestazione”.

Il programma si chiuderà dunque con il concerto dei Vascover domani, martedì 20 agosto, ma già da ora è chiaro che l’Estate Rock sarà ricordata per l’entusiasmo e la partecipazione che hanno coinvolto la città di Sabaudia. Un’occasione imperdibile per coloro che desiderano vivere un’esperienza estiva unica tra musica, cultura e sapori locali.