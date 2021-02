Sabaudia, il Prefetto Falco visita il COMACA

SABAUDIA – Si è svolta ieri mattina, nella caserma “Santa Barbara” di Sabaudia, la visita del Prefetto di Latina, Maurizio Falco, al Comando Artiglieria Controaerei (COMACA) dell’Esercito Italiano.

Il Prefetto Falco, accolto dal Comandante dell’Artiglieria Controaerei Generale di Brigata Fabrizio Argiolas, dopo il saluto alla Bandiera d’Istituto del COMACA, ha potuto assistere ad un briefing sulla storia, l’organizzazione e le attività operative e addestrative della specialità e sugli impegni nelle operazioni sul territorio nazionale e all’estero. La visita è poi proseguita sul piazzale dell’alzabandiera dove sono state illustrate le potenzialità e le capacità dell’artiglieria controaerei dell’Esercito Italiano tramite lo schieramento dei sistemi d’arma attualmente in dotazione, con particolare attenzione alla componente del Centro di Eccellenza, per il contrasto alle minacce da mini/micro aeromobili a pilotaggio remoto.

Il Prefetto, terminata la visita, ha espresso gratitudine per le attività svolte dagli artiglieri controaerei e ha ringraziato i soldati dell’Esercito Italiano per l’impegno a favore della cittadinanza.

Il Centro di Eccellenza

Il Centro di Eccellenza, di recente costituzione nella sede di Sabaudia, è un polo nazionale, a valenza interforze che ha la funzione di studio, ricerca, sviluppo concettuale e tecnico e di formazione del personale operatore, per garantire una risposta efficace alle nuove minacce provenienti dalla terza dimensione. Dal punto di vista operativo, gli assetti antidrone sono stati impiegati sul territorio nazionale per garantire la sicurezza della collettività in occasione di grandi eventi come per esempio la cerimonia di apertura della stagione lirica a Verona, la Festa della Repubblica, la visita del Presidente russo a Roma e la cerimonia di chiusura delle Universiadi a Napoli.