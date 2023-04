Sabaudia, il progetto del Wi-Fi libero nel centro città

Il progetto realizzato dal consigliere delegato alle attività produttive Giovanni Pietro Fogli nel comune di Sabaudia, prevedrà quattro ore giornaliere di navigazione gratis per sabaudiani e turisti, il tutto si potrà fare collegandosi a Sabaudia internet access nelle vicinanze di Piazza del Comune.

Giovanni Pietro Fogli commenta:

“Dopo oltre dieci anni di assenza, torna il Wi-Fi in piazza a Sabaudia. Nell’era in cui la digitalizzazione è fondamentale ho pensato che fosse utile installare una rete Wi-Fi, con libero accesso nella zona centrale della Città delle dune. La navigazione è libera e gratuita per ben quattro ore giornaliere. Chiunque può collegarsi in automatico da smartphone o da pc a ‘Sabaudia internet access’. Il servizio, attivo già da qualche giorno, è utile per la Città e per i turisti, soprattutto stranieri, che arriveranno in occasione della bella stagione.

L’installazione Wi-Fi in piazza è solo il punto di partenza. Nei prossimi mesi verrà valutata la possibilità di estendere la copertura WiFi anche nelle strade e nelle piazze limitrofe al palazzo comunale.”