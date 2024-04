Sabaudia, il programma per il novantesimo compleanno della città

Sabaudia si prepara a festeggiare un importante traguardo: il 90° anniversario della sua inaugurazione. Lunedì prossimo (15 aprile) sarà una giornata densa di emozioni e partecipazione, con un programma ricco di eventi che coinvolgerà l’intera comunità.

I festeggiamenti inizieranno alle ore 9:45 con un Consiglio comunale straordinario che si terrà in Piazza del Comune, il cuore pulsante della città. In caso di pioggia, l’Assise si svolgerà nell’Aula consiliare, ma nulla potrà fermare la determinazione e l’entusiasmo dei partecipanti.

Non mancherà la presenza attiva delle Associazioni Culturali, sportive, sociali e di intrattenimento, così come delle Associazioni di ambiente e territorio e d’Arma, con i loro labari sventolanti e l’energia dei gruppi sportivi e dei pionieri.

L’anniversario di Sabaudia non sarà solo un momento per guardare al passato, ma soprattutto per coinvolgere le nuove generazioni. Gli studenti di ogni ordine e grado saranno presenti in massa e tre di loro avranno l’onore di essere Sindaci per un giorno. Sarà un’occasione unica per esprimere desideri e considerazioni per il futuro della città, indossando la fascia tricolore e contribuendo attivamente al Consiglio straordinario.

La cerimonia sarà aperta dall’Inno di Mameli cantato dal coro “Le voci colorate di Sabaudia” dell’Istituto Omnicomprensivo Giulio Cesare. Un momento di grande partecipazione, reso ancora più speciale dall’inclusione dei segni per i non udenti, dimostrando la volontà di rendere l’evento accessibile a tutti.

L’Assise straordinaria si concluderà con la consegna di una targa e del libro sul 90° anniversario, come segno di riconoscenza agli ex Sindaci e laddove scomparsi saranno i familiari ad essere omaggiati. Una pergamena, invece, sarà donata ai pionieri del territorio. Un gesto simbolico per celebrare il contributo di coloro che hanno plasmato la storia di Sabaudia.

Al termine del Consiglio straordinario, alle 11:30 sarà officiata una Santa Messa da Sua Eccellenza Monsignor Mariano Crociata, nella chiesa Santissima Annunziata.

Alle 16, alla presenza del Prefetto Falco, del Presidente della Provincia Stefanelli, del direttore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco e dei Sindaci della provincia di Latina con i relativi gonfaloni, insieme a rappresentanti di tutte le Istituzioni Civili, Miliari e Religiose locali, provinciali, regionali e nazionali, seguirà la presentazione della cartolina e l’annullo, entrambi prodotti da Poste Italiane, in Piazza del Comune e alle 16:30 l’inizio della rievocazione storica con l’Inno d’Italia interpretato dal coro dei ragazzi dell’Istituto Giulio Cesare. Subito dopo la proiezione del filmato sull’inaugurazione di Sabaudia.

Il giornalista de LA7, Andrea Pancani, che modererà tutta la manifestazione, cederà la parola, oltre che agli autorevoli rappresentanti del mondo culturale e politico della Città, anche allo storico Giordano Bruno Guerrieri per una rievocazione sulla nascita di Sabaudia, alla consulente del Comune Daniela Carfagna che illustrerà il libro “Sabaudia 90 anni di vita, 1000 anni di storia”, all’architetto Pietro Cefaly che presenterà alcuni elaborati sulla Città e, infine, a Mario Leone e Sara Spinelli, figlia di Altiero, che doneranno a Sabaudia un fondo librario. Concluderà gli interventi il Prefetto di Latina, Maurizio Falco

La giornata si concluderà, alle 21, nella chiesa SS. Annunziata, con il concerto dell’orchestra “Latina Philarmonia”, dei musicisti: Riccardo Bonaccini (violino), Piero Cardarelli (contrabbasso), Maro Zazzarini (sax) e del coro “Annuntiatae Cantores”. A dirigere coro e orchestra sarò il maestro Francesco Belli. Un momento di comunione e festa che porterà a termine in bellezza un anniversario indimenticabile per Sabaudia e i suoi abitanti.

Il 15 aprile sarà un giorno di condivisione e celebrazione che resterà impresso nei cuori di tutti coloro che amano la Città.