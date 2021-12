Sabaudia, il sindaco dona le copie della Costituzione agli studenti del Collegio d’Europa

Il sindaco Gervasi ha incontrato la professoressa Maria Cristina Coccoluto, originaria di Sabaudia e docente presso il Collegio d’Europa di Bruges, in Belgio.

Con l’occasione il primo cittadino ha fatto dono di dieci copie della Costituzione italiana, destinate agli studenti del corso di italiano giuridico e politico.

In una nota la professoressa Coccoluto spiega: “Saranno gli studenti italiani del Collegio d’Europa, riuniti nell’Italian Society, a consegnare il prezioso libretto ai loro colleghi stranieri. Una copia andrà ad arricchire anche la sezione italiana della Biblioteca del Collegio”.

La professoressa ha fatto dono al Comune di Sabaudia, “che mi supporta nella splendida avventura della diffusione della lingua, della cultura e del diritto italiani, in Europa e nel mondo”, di una copia del suo libro, dal titolo “Lessico pratico di italiano giuridico per stranieri”.

Il Collegio d’Europa è un istituto di studi europei post-universitari, fondato nel 1949 anche con il contributo di Alcide De Gasperi. Federica Mogherini ne è rettrice dal 2020. I corsi di italiano al Collegio d’Europa, attivi dal 2014, sono sostenuti dall’Ambasciata d’Italia presso il Regno del Belgio e dall’Ambasciatore Francesco Genuardi, insieme all’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles e al suo Direttore Paolo Sabbatini.