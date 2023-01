Sabaudia, il Sindaco incontra il “Piccolo Principe”

Il Sindaco di Sabaudia Alberto Mosca ha voluto incontrare nella Casa Comunale il piccolo attore sabaudiano Gabriele Tonti, di 8 anni, ormai ampiamente conosciuto come “Piccolo Principe”.

Gabriele, è stato recentemente scelto tra 380 bambini per interpretare nei teatri nazionali e internazionali la figura di “Piccolo Principe”, personaggio chiave dell’omonimo libro pubblicato nel 1943 e scritto da Antoine de Saint – Exupéry.

Il Sindaco Mosca:

“Ho tenuto in modo particolare a conoscere Gabriele perché sono convinto che queste giovanissime eccellenze del nostro territorio debbono essere sostenute e ringraziate per l’impegno che pongono e i sacrifici che fanno, unitamente ai loro genitori, per coltivare la innata passione per ballo, canto e recitazione. Mi sono trovato di fronte un bambino oltremodo intelligente e curioso, prova ne sia che, dopo aver ricevuto la Costituzione della Repubblica Italiana e una monografia su Sabaudia da me donate, mi ha posto una infinità di domande su aspetti di storia e geografia del nostro territorio, cosa che non mi sarei mai aspettato”.

Gabriele era accompagnato dalla mamma Monica e dalla nonna Mirella, che hanno molto apprezzato l’attenzione riservata al “Piccolo Principe” dal Sindaco Mosca.