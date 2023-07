Sabaudia, il sindaco ringrazia e omaggia la bagnina Noemi

Il sindaco Mosca ha voluto ringraziare e rendere omaggio a Noemi Marangon, la bagnina che nei giorni scorsi ha salvato 5 persone che erano in difficoltà mentre facevano il bagno viste le forti correnti.

“Un vero esempio di impegno, professionalità e coraggio per la comunità di Sabaudia. La giovane Noemi, in un gesto di grande audacia e determinazione, ha dimostrato di essere all’altezza della situazione intervenendo prontamente per salvare quattro bagnanti in difficoltà nella zona della Bufalara” così nella nota diffusa dal Comune di Sabaudia.

“Ringrazio Noemi Marangon a nome di tutta la città di Sabaudia per il suo impegno, la sua professionalità e per il suo coraggio. Ha dimostrato di esser all’altezza della situazione e questo è merito non solo di Noemi ma anche del suo istruttore. Abbiamo avuto contezza che il dispositivo spiagge sicure a Sabaudia funziona bene. Proporrò Noemi per il conferimento ad una onorificenza al valore civile”, ha affermato il Sindaco Mosca, durante l’incontro con Noemi ospite in Comune questa mattina.

“L’episodio, che testimonia l’importanza delle attività di prevenzione e sicurezza sulle nostre spiagge, ha riscosso ampio consenso e apprezzamento da parte della comunità, dimostrando che il dispositivo “spiagge sicure” di Sabaudia si è dimostrato efficace grazie all’intervento tempestivo e coraggioso di Noemi Marangon”.