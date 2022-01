Sabaudia, in arrivo i fondi per la sistemazione di via Palazzo

Sono stati affidati i lavori per la sistemazione di Strada Palazzo, nella frazione di Molella. Gli interventi, inseriti nei Programma Triennale delle opere pubbliche e finanziati attraverso il Fondo per le calamità naturali per un valore complessivo di 140mila euro, interesseranno la messa in sicurezza di quel tratto viario, consentendo il ripristino di una migliore fruibilità dello stesso.

La realizzazione di tali opere è stata resa possibile grazie ad un accordo raggiunto tra l’Amministrazione comunale di Sabaudia e il Comune di San Felice Circeo, il quale, nelle more di un giudizio pendente, risulta intestatario della zona interessata dagli interventi. Un’intesa intercomunale voluta nell’esclusivo rispetto delle esigenze dei residenti, che l’Amministrazione Gervasi ha fortemente caldeggiato nella consapevolezza della necessità improcrastinabile di dare risposte a criticità che si trascinano da decenni.

Il progetto, inoltre, insistente in un’area di particolare pregio naturalistico, è stato condivisa con il Parco Nazionale del Circeo e prevedrà interventi a basso impatto ambientale. L’apertura dei cantieri è fissata per il prossimo mese di febbraio.