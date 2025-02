Sabaudia, in arrivo la Molella Run per ricordare Alessandro Maracchioni

Si avvicina l’appuntamento con la seconda tappa del circuito In Corsa Libera, la Molella Run – 1° Memorial Alessandro Maracchioni, una gara podistica che unisce sport, natura e il ricordo di un’importante figura della comunità di Sabaudia. L’evento, organizzato dall’associazione Smile & Games sotto l’egida dell’Opes e con il patrocinio del Comune di Sabaudia, si terrà il 9 febbraio 2025 all’interno del suggestivo Parco Nazionale del Circeo. Gli atleti si sfideranno su un percorso easy trail di 9,5 km, privo di dislivello ma altamente tecnico, perfetto per godere delle bellezze naturalistiche del territorio. Il ritrovo è previsto alle 8:30 presso la Chiesa Nostra Signora di Fatima di Molella, con partenza della gara alle 9:30.

La Molella Run vuole essere un tributo ad Alessandro Maracchioni, ex sindaco di Sabaudia, originario di Molella e ricordato per il suo impegno verso la comunità. “Mi auguro una grande partecipazione, non solo per ammirare le meraviglie del Parco Nazionale del Circeo, ma soprattutto per onorare la memoria di un uomo che ha lasciato un segno profondo nei cuori dei cittadini di Sabaudia”, ha dichiarato Marco Ricci, direttore tecnico della gara. Oltre alla corsa principale, sarà possibile partecipare alla Camminata Molella Run, un percorso di 6 km guidato da personale esperto, con iscrizioni aperte in loco dalle 8:30 alle 9:30 del giorno della gara.

Oltre ai premi per i primi classificati nelle diverse categorie maschili e femminili, verranno assegnati riconoscimenti alle società con il maggior numero di atleti al traguardo.