Sabaudia, in arrivo le luminarie per Natale

Incontro tra l’amministrazione comunale ed i commercianti per le luminarie in vista della festa di Natale.

Il comune di Sabaudia ha concordato con gli imprenditori commerciali per il posizionamento in città, di abeti, tutti della stessa dimensione, che verranno addobbati elegantemente in modo da creare un’atmosfera magica.

“Le luminarie che verranno posizionate in città, nei borghi e nelle frazioni saranno a risparmio energetico – ha spiegato il Sindaco Mosca -. Una Città senza luminarie non farebbe vivere ai cittadini, in particolare ai giovani, la magia delle festività. Diamo loro la speranza di un futuro migliore creando una bella atmosfera natalizia e soprattutto momenti di aggregazione sociale”.

“Sono soddisfatto che i commercianti abbiano accolto con entusiasmo la proposta di addobbare la città dopo avere visionato il progetto dell’architetto Elisa Cautilli – ha commentato il consigliere delegato Giovanni Pietro Fogli -. Sabaudia vivrà un Natale diverso con un’atmosfera magica. Verranno illuminate rotonde, borghi, frazioni e il centro, compreso il Palazzo Comunale. E non è tutto. Viale Umberto I sarà illuminato fino a Belvedere dove sarà allestito anche un caratteristico presepe di luci”.