Sabaudia, inaugurata la campagna nazionale “Ottobre Rosa” della LITl

Ieri pomeriggio, si è tenuto a Sabaudia l’evento inaugurale della campagna nazionale “Ottobre Rosa”, dedicata alla lotta contro il tumore al seno. Organizzato dalla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Latina, l’evento segna l’inizio di un mese dedicato alla sensibilizzazione e prevenzione del tumore al seno. Ogni anno, la campagna viene lanciata in un comune diverso della provincia, con un passaggio simbolico della “catena rosa” tra il Sindaco del comune che ha ospitato la cerimonia l’anno prima e quello del Comune attuale. A simboleggiare la continuità della collaborazione nella promozione della prevenzione.

Durante l’evento, la presidente della LILT di Latina, Nicoletta D’Erme, ha evidenziato l’importanza di Sabaudia per l’associazione, in quanto sede degli allenamenti delle donne operate di tumore al seno, che utilizzano il Dragon Boat come parte della riabilitazione. Ha inoltre anticipato una possibile collaborazione tra LILT e il Comune di Sabaudia per promuovere attività di prevenzione primaria sul territorio, rivolte a scuole, aziende e alla comunità.

Tra gli ospiti, Carolina Marconi ha condiviso la sua esperienza personale con il tumore al seno, sottolineando l’importanza della prevenzione e dei controlli regolari. Ha descritto come, nonostante lo shock iniziale, la malattia le abbia insegnato l’importanza della solidarietà tra donne che affrontano lo stesso percorso.

La serata è stata arricchita da interventi istituzionali, esposizioni fotografiche e momenti artistici, tra cui la lettura dell’Inno alla vita di Madre Teresa di Calcutta e l’illuminazione in rosa del Palazzo Comunale di Sabaudia, simbolo della lotta contro il tumore al seno.